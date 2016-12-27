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Переход Сейду Думбия признан худшим трансфером в истории "Ньюкасла"

В Англии переход экс-нападающего ЦСКА Сейду Думбия признан худшим трансфером январской кампании в истории "Ньюкасла", передает hitc.com.

Напомним, ивуариец перебрался в стан "сорок" из "Ромы" на правах аренды, затем окончании сезона-2015/16 вернулся в Рим.
Теги: Думбия Ньюкасл
Сегодня, 10:31
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6
(0)
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 11:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
этот старый черт,как и вагнер ,попил кровушки Спартаковской..стоит признать..удачи им!
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: Матвей нью-васюки (Сегодня, 10:59) #
  • -1
  •  (5)

Надо же потешить спартаковские души!


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Ах, Самара-городок, ай да знатный свиночпок!:)
Регистрация: 14.07.2015
№4 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 10:52) #
  • +6
  •  (8)

Зато один из лучших трансферов ЦСКА.
Регистрация: 11.08.2008
№3 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кир Мяс
Ярошик, Хонда, Жо, Красич, Думбия, практически все игроки, которых из ЦСКА покупали европейские клубы, все они не могли заиграть абсолютно в никаком клубе Европе, уже в низших лигах даже не могли играть


Проблемы негров шерифа не интересуют.
ЦСКА - это не бразильский или африканский клуб. Играем в еврокубках против них же. Товар показываем лицом, а не кота в мешке.
Вообще ни о чем намек.
С игроками надо уметь работать.
Регистрация: 6.05.2012
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (9)

Ярошик, Хонда, Жо, Красич, Думбия, практически все игроки, которых из ЦСКА покупали европейские клубы, все они не могли заиграть абсолютно в никаком клубе Европе, уже в низших лигах даже не могли играть
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:34) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Гинер из всех игроков перед продажей вынимает чип.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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