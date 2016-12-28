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Мирча Луческу: главные претенденты на чемпионство - это "Спартак" и ЦСКА

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказался относительно борьбы за чемпионство в весенней части чемпионата России.

— Главные претенденты на чемпионство — это "Спартак" и "Зенит"?

— "Спартак" и ЦСКА. У вторых вообще отличная стратегия. Пока их стадион еще строился, а поля были хорошего качества, они играли в гостях. А когда газоны стали тяжелее, они начали играть на домашнем стадионе. И у них впереди еще много домашних матчей. Это их преимущество. Как и тренер, которого я очень уважаю.

Расклад по командам примерно такой: ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Ростов" (то что он показал в еврокубках - нечто особенное), "Краснодар". За ними — "Амкар", "Терек", до какого-то момента был "Анжи". Ожидаю, что весна пойдет на пользу "Локомотиву", видно, какой труд там проделан.

Невероятным сюрпризом стала "Уфа". У команды, выигрывающей в выездных матчах, есть особенный дух, - цитирует специалиста "Матч ТВ".
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 03:24
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