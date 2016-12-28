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Дмитрий Сенников: Семин, бывало, кричал: "Что ты с ним возишься! Пожестче давай!"
Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников рассказал как трудолюбие помогло футболисту компенсировать нехватку таланта.
— Важную роль в вашей карьере сыграл и Гиви Нодия. Расскажите о нем.
— Безусловно. Именно он пригласил меня в питерский «Локомотив», разглядел меня. Он увидел у меня огромное желание играть, заметил неплохие физические данные и решил дать шанс, а я им воспользовался. Честно говоря, я ведь не был особенно талантливым, зато был трудолюбивым. У меня от природы не было феноменальной техники, но были, как я уже сказал, неплохие физические данные. И к ним я добавил упорство. Нодия говорил, что я должен много бегать и отнимать мячи. Предупредил, что если не справлюсь, будет ставить в состав более опытных ребят. Вот я и бегал, все 90 минут, и отнимал эти мячи. И своей работоспособностью в итоге заработал место в составе.
— Тяжело, наверное, было видеть рядом с собой более талантливых мальчишек.
— Тренировки очень быстро дают ответы на все вопросы. Видно, кто талантлив больше других, кому над чем нужно работать. И я тогда понял, что если хочу добиться успеха, мне надо больше работать над техникой: над тем, как правильно останавливать мяч, отдавать точные передачи… При этом самого меня было довольно непросто обыграть из-за хорошей скорости, жесткости и неуступчивости. Но когда я отбирал мяч, нужно было что-то делать с ним дальше. Отдать его или попытаться обыграть соперника? Приходилось учиться. Поначалу старался делать как проще: отбирал мяч и отдавал ближайшему партнеру. Не бил вперед, не выводил один на один. Увидел, например, Лоськова — отдал ему.
— Когда играли в футбол, была возможность уехать в Европу?
— Да, один раз. Мог перейти в «Спортинг» и отправиться туда вместе с Маратом Измайловым. Но меня как раз тогда мучила травма, а португальцам нужен был защитник, способный заиграть сразу. В итоге в команде оказался Марьян Гад.
— Жалеете, что так вышло?
— Нет, ни о чем не жалею, хоть это, конечно, и было бы интересно. Любой новый опыт, тем более, в Европе — это здорово. Но зато у меня за плечами 11 лет в «Локомотиве».
— Самые серьезные разговоры с Семиным в «Локомотиве» помните?
— Конечно. И не только разговоры — Семин в целом старался держать всех нас в тонусе, и у него для этого были свои методы. Вот, например, ругал он нас, говорил, мол, плохо играете. «Но ведь уже три игры подряд не пропускаем!» — отвечаю. Я ведь защитник — раз не пропустили, значит, оборона в порядке. А он мне в ответ: «Ну ты ведь и не забил!» Такой вот был требовательный. Но, если честно, меня он иногда пытался специально разозлить. Семин знал, что моя злость непременно выплеснется в матче, превратится в азартную игровую неуступчивость. Да и мелкие конфликты на тренировках ему нравились. Потому что если они есть, значит, есть и настрой у команды. Семин даже сам подначивал. Кричал, бывало: «Что ты с ним возишься! Пожестче давай!» Старался, чтобы атмосфера на занятиях была, как во время принципиального матча. Так что на тренировках все было «жестко». Всегда щитки надевали.
— Вы как-то сказали, что с возрастом Семин стал мягче.
— Да. Но для него по-прежнему очень важно то, насколько человек отдается игре. Для Семина это вообще самое главное, потому что ошибаться могут все, но самоотдача в любом случае должна быть сумасшедшая. Если она есть, если на поле ты бьешься, то он простит какие-то оплошности.
— Вы верите в успех Юрия Семина в сегодняшнем «Локомотиве»?
— Верю. Просто для меня изначально было очевидно, что первое время после прихода нового тренера команда в любом случае будет играть нестабильно. Чудес не бывает, и резких перемен к лучшему тоже не могло быть. Но Семин хорошо знает игроков «Локо» и умеет наладить микроклимат в коллективе. Думаю, железнодорожники должны в этом сезоне бороться и за зону еврокубков, и за Кубок России.
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— Важную роль в вашей карьере сыграл и Гиви Нодия. Расскажите о нем.
— Безусловно. Именно он пригласил меня в питерский «Локомотив», разглядел меня. Он увидел у меня огромное желание играть, заметил неплохие физические данные и решил дать шанс, а я им воспользовался. Честно говоря, я ведь не был особенно талантливым, зато был трудолюбивым. У меня от природы не было феноменальной техники, но были, как я уже сказал, неплохие физические данные. И к ним я добавил упорство. Нодия говорил, что я должен много бегать и отнимать мячи. Предупредил, что если не справлюсь, будет ставить в состав более опытных ребят. Вот я и бегал, все 90 минут, и отнимал эти мячи. И своей работоспособностью в итоге заработал место в составе.
— Тяжело, наверное, было видеть рядом с собой более талантливых мальчишек.
— Тренировки очень быстро дают ответы на все вопросы. Видно, кто талантлив больше других, кому над чем нужно работать. И я тогда понял, что если хочу добиться успеха, мне надо больше работать над техникой: над тем, как правильно останавливать мяч, отдавать точные передачи… При этом самого меня было довольно непросто обыграть из-за хорошей скорости, жесткости и неуступчивости. Но когда я отбирал мяч, нужно было что-то делать с ним дальше. Отдать его или попытаться обыграть соперника? Приходилось учиться. Поначалу старался делать как проще: отбирал мяч и отдавал ближайшему партнеру. Не бил вперед, не выводил один на один. Увидел, например, Лоськова — отдал ему.
— Когда играли в футбол, была возможность уехать в Европу?
— Да, один раз. Мог перейти в «Спортинг» и отправиться туда вместе с Маратом Измайловым. Но меня как раз тогда мучила травма, а португальцам нужен был защитник, способный заиграть сразу. В итоге в команде оказался Марьян Гад.
— Жалеете, что так вышло?
— Нет, ни о чем не жалею, хоть это, конечно, и было бы интересно. Любой новый опыт, тем более, в Европе — это здорово. Но зато у меня за плечами 11 лет в «Локомотиве».
— Самые серьезные разговоры с Семиным в «Локомотиве» помните?
— Конечно. И не только разговоры — Семин в целом старался держать всех нас в тонусе, и у него для этого были свои методы. Вот, например, ругал он нас, говорил, мол, плохо играете. «Но ведь уже три игры подряд не пропускаем!» — отвечаю. Я ведь защитник — раз не пропустили, значит, оборона в порядке. А он мне в ответ: «Ну ты ведь и не забил!» Такой вот был требовательный. Но, если честно, меня он иногда пытался специально разозлить. Семин знал, что моя злость непременно выплеснется в матче, превратится в азартную игровую неуступчивость. Да и мелкие конфликты на тренировках ему нравились. Потому что если они есть, значит, есть и настрой у команды. Семин даже сам подначивал. Кричал, бывало: «Что ты с ним возишься! Пожестче давай!» Старался, чтобы атмосфера на занятиях была, как во время принципиального матча. Так что на тренировках все было «жестко». Всегда щитки надевали.
— Вы как-то сказали, что с возрастом Семин стал мягче.
— Да. Но для него по-прежнему очень важно то, насколько человек отдается игре. Для Семина это вообще самое главное, потому что ошибаться могут все, но самоотдача в любом случае должна быть сумасшедшая. Если она есть, если на поле ты бьешься, то он простит какие-то оплошности.
— Вы верите в успех Юрия Семина в сегодняшнем «Локомотиве»?
— Верю. Просто для меня изначально было очевидно, что первое время после прихода нового тренера команда в любом случае будет играть нестабильно. Чудес не бывает, и резких перемен к лучшему тоже не могло быть. Но Семин хорошо знает игроков «Локо» и умеет наладить микроклимат в коллективе. Думаю, железнодорожники должны в этом сезоне бороться и за зону еврокубков, и за Кубок России.
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