Английская премьер-лига

Матчи
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Агент Баринова прокомментировал слухи о подписании игроком контракта с ЦСКА

Агент игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова прокомментировал информацию о подписании футболистом контракта с ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Это не соответствует действительности!", - сказал Кузьмичев "Спорт-Экспресс".

Ранее Константин Генич в своем Telegram-канале заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА.

Дмитрий Баринов выступает в составе "Локомотива" с начала июля 2016 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за клуб 24 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2026 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

