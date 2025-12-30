Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Глушенков подвел итоги года для "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Максим Глушенков высказался о выступлении сине-бело-голубых в 2025 году.
Фото: ФК "Зенит"
- Жаль, что не стали чемпионами, но в этом мы сами виноваты. С другой стороны, в 2025 году в РПЛ не проиграли дома ни одного матча. Это хороший показатель, - сказал Глушенков "Матч ТВ".

В сезоне-2024/2025 "Зенит" занял второе место в РПЛ, уступив "Краснодару" с разницей в 1 балл.

В текущем сезоне сине-бело-голубые располагаются на втором месте, имея в своем активе 39 очков в 18 сыгранных матчах.

