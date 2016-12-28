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Игорь Шалимов: если игрок не пожмет мне руку, уходя с поля, отменю эту процедуру

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о том, как выстраивает психологический микроклимат в команде.

"Думал на эту тему и пришёл к выводу: если кто-то не пожмёт мне руку при уходе с поля, это никак не отразится на команде. На следующий день спокойно поздороваюсь с человеком, в том числе за руку. Но саму процедуру отменю. Это ведь не догма!

У нас с командой есть взаимная договорённость: отдельные ошибки не должны влиять на весь коллектив. В том числе психологические. На мой взгляд, как бы футболист ни сыграл, его следует поблагодарить за старание. Но если рукопожатие может навредить, зачем оно? На поле всякое бывает, лучше не оставлять простора для действий сгоряча", - цитирует Шалимова "Советский спорт".
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 12:21
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