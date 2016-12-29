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16 российских футболистов, которые огорчили нас в 2016 году
Если бы не «Ростов», уходящий год можно было бы смело называть провальным для российского футбола. Потому недостатка в кандидатах для итогового материала о главных разочарованиях 2016-го Rusfootball.info не испытывал.
Тимофей Маргасов
Несмотря на прекрасное выступление «Ростов» в 2016-м году, без его игроков не обошлось. Потому что вместо игры в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико» Маргасов бОльшую часть осени провёл на скамейке «Крыльев Советов»! Играть Тимофей начал только с приходом Вадима Скрипченко. Разгромить «Спартак», конечно, круто, но его партнёры могут похвастаться победой над «Баварией», вызовами в сборную и выходом в плей-офф Лиги Европы. Маргасова же весной ждёт борьба за выживание в РФПЛ.
Илья Максимов
Максимов давно является заметной фигурой нижней части турнирной таблицы. В этом году Илья мог сделать шаг вперёд, перейти из «Анжи» в богатый и амбициозный клуб – паспортисты, тем более такие яркие, нужны всем. Весной Максимов даже сыграл за сборную, но завершает год с показателями удручающим показателем 1+1. При непонятных обстоятельствах покинув «Анжи», Максимов обнаружился в тульском «Арсенале», где пока играет на уровне всей команды.
Виталий Дьяков
Черная полоса в карьере некогда перспективного защитника наступила ещё в 2015-м, когда он решил перейти из «Ростова» в «Динамо». Катастрофическое значение это решение приобрело в 2016-м году, когда «Динамо» при активном участии Дьякова вылетело из Премьер-лиги, а «Ростов» пробился в Лигу чемпионов. Летом Виталий перебрался в Томск, где, как оказалось, играл за идею. Видимо, следующим пунктом в карьере Дьякова станет тульский «Арсенал». Да, там хотя бы платят зарплату, но котировавшийся ниже Дьякова Иван Новосельцев сейчас получает её в «Зените» и вызывается в сборную.
Павел Мамаев
Умение Мамаева взять и испортить всё, даже когда всё складывается прекрасно, уникально. До Евро всё было абсолютно шикарно, Паша со своим другом Федей разрывали РФПЛ. Потом случился Евро, но настраивать людей против себя Мамаев начал на следующий день после вылета от Уэльса – селфи из самолёта. История с шампанским, нежелание извиняться, желание «Краснодара» избавиться от игрока с таким характером, травмы, не давшие вернуться на поле – второе полугодие перекрыло все положительные весенние моменты.
Игорь Денисов
2016-й год начинался для Денисова под знаменем очередного конфликта, но, похоже, благодаря Виталию Мутко он был улажен. Однако опорник не помог «Динамо» избежать вылета, получил обиднейшую травму перед Евро, а его новый клуб «Локомотив» сперва проигрывал все матчи, в которых Денисов принимал участие. В начале 2017-го Игорь уже не будет считаться топ-игроком по меркам российского футбола, хотя с этим статусом он не расставался уже много лет.
Георгий Щенников
Не сказать, что Щенников как-то сильно разочаровал: уже довольно давно понятно, что потолок Георгия не очень высок. Но в 2016-м левый защитник показал несостоятельность на уровне сборной, где теперь он вряд ли рассматривается как кандидат на место в основе, и множеством ошибок помог Игорю Акинфееву продлить легендарную серию.
Алексей Ионов
Ещё не забылись времена, когда Ионов был лидером боеспособного «Динамо», клал много голов, особенно для игрока своего амплуа. Несмотря на то, что весной Алексей не помог команде избежать вылета, шанс перезапустить карьеру ему предоставил ЦСКА. Итогом стал полный провал: минимум пользы и заметности в атаке, 0+2 в составе чемпионов страны при постоянной игровой практике, удручающая замена в перерыве матча с «Монако». Немудрено, что ЦСКА не собирается выкупать трансфер футболиста.
Павел Могилевец
Ещё один парень, который мог побеждать биться с Хаби Алонсо и Коке, а в итоге воевал за плед на скамейке запасных. Занятно, что за «Зенит» этой осенью уже 23-летний полузащитник сыграл около 90 минут, а за сборную – более 70-ти! Впрочем, матчи сборных случаются редко, потому Станиславу Черчесову вряд ли удастся спасти карьеру Могилевца, если он не вырвется со скамейки «Зенита», в которую врос корнями.
Магомед Оздоев
Ещё один центральный хавбек, которого в сборной ценят больше, чем в клубе. Гол из офсайда на последних минутах в ворота сборной Румынии мог создать у не следящих за «Рубином» ошибочное впечатление, что в карьере Оздоева всё в порядке. Однако в реальности всё иначе: в сентябре Магомед стал проигрывать конкуренцию за место в основе (и не Мвила с Сонгом, а Камболову), выпал из состава и теперь ждёт перехода в «Локомотив» к Юрию Палычу Сёмину.
Денис Черышев
Раньше Денис носил статус чуть ли не главной надежды российского футбола, но сейчас о нём все уже забыли. После отсидки на скамейке «Реала», прервавшейся на тот матч, в котором Денис не имел права играть, он в феврале сорвал аплодисменты «Камп Ноу» уже в форме «Валенсии». Там до очередной травмы всё складывалось неплохо, потому какие-то надежды на возрождение карьеры в «Вильярреале» имелись. Но играет Денис редко и мало, результативными действиями не отмечается. Не хочется верить, что травмы его наконец сломали, но его игра уходящем году указывает на это.
Александр Кокорин
В принципе, Саня вряд ли уже может кого-то разочаровать: большинству с ним было по-прежнему всё понятно, даже когда в середине осени он взялся за ум и действительно стал играть за «Зенит» по-другому. Однако с европейскими амбициями Кокорин в этом году, думается, окончательно завязал: перед Евро он смотрелся одним из лидеров сборной Слуцкого, но в итоге стал одним из символов её провала, а после истории в Монте-Карло – вызывал весь бессмысленный и беспощадный народный гнев на себя и друга.
Роман Широков
Несмотря на неудачный период в «Спартаке», Широков всё ещё оставался особенным игроком для российского футбола. Но даже считавший себя мастером коммуникации Леонид Слуцкий не смог сделать так, чтобы Роман показал на поле свои сильные качества. Проведённая на скамейке весна, проведённые в большинство своём там же Евро – в итоге Широков завершил карьеру и вряд ли её уже продолжит. Закат для одной из главных звёзд российского футбола 10-х годов наступил быстро.
Сергей Игнашевич
Ещё один ветеран, время которого прошло в 2016-м. После Евро Игнашевич понял, что играть на достойном уровне до домашнего чемпионата мира он вряд ли сможет, снова не смог помочь ЦСКА защитить свои ворота в Лиге чемпионов, в конце года присел на скамейку, с которой вряд ли будет часто подниматься: не просто так Гончаренко требовал возвращения в команду Виктора Васина.
Алексей Миранчук
«Локомотив» в последнее время – депрессивный клуб, в котором атакующему таланту раскрыться нелегко. Но всё-таки это не повод для вроде бы как главного таланта российского футбола за год (!) делать 1+2. В этом плане показательным получился матч с «Томью», в котором «Локомотив» забил 6 голов, а Миранчук отыграл весь матч и не разжился ни одним результативным действием.
Юрий Лодыгин
Трудно добиваться серьёзных успехов, если из-за вратаря ты можешь пропустить в абсолютно любой момент – будь то удар с 30 метров или перепасовка с голкипером у собственных ворот. Мирча Луческу раз за разом возвращал Лодыгина в ворота и раз за разом об этом жалел: Лодыгин выходил, косячил, садился на скамейку, снова привозил и бесил не только Артёма Дзюбу. У Андрея Лунёва имеется реальный шанс стать основным вратарём «Зенита» – Михаилу Кержакову, судя по всему, не добиться этого статуса, как бы ни играли его конкуренты.
Игорь Смольников
После сильной лигочемпионской осени Смольников воспринимался как игрок чуть ли не европейского уровня, но травма и спад формы вылились в просто жуткий Евро, где Игорь смотрелся самым слабым звеном даже в дырявой обороне сборной России. Вернуться к прежним кондициям осенью он не смог из-за нового повреждения, залечивая которое Игорь провожает ужасный для себя високосный год.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Тимофей Маргасов
Несмотря на прекрасное выступление «Ростов» в 2016-м году, без его игроков не обошлось. Потому что вместо игры в Лиге чемпионов против «Баварии» и «Атлетико» Маргасов бОльшую часть осени провёл на скамейке «Крыльев Советов»! Играть Тимофей начал только с приходом Вадима Скрипченко. Разгромить «Спартак», конечно, круто, но его партнёры могут похвастаться победой над «Баварией», вызовами в сборную и выходом в плей-офф Лиги Европы. Маргасова же весной ждёт борьба за выживание в РФПЛ.
Илья Максимов
Максимов давно является заметной фигурой нижней части турнирной таблицы. В этом году Илья мог сделать шаг вперёд, перейти из «Анжи» в богатый и амбициозный клуб – паспортисты, тем более такие яркие, нужны всем. Весной Максимов даже сыграл за сборную, но завершает год с показателями удручающим показателем 1+1. При непонятных обстоятельствах покинув «Анжи», Максимов обнаружился в тульском «Арсенале», где пока играет на уровне всей команды.
Виталий Дьяков
Черная полоса в карьере некогда перспективного защитника наступила ещё в 2015-м, когда он решил перейти из «Ростова» в «Динамо». Катастрофическое значение это решение приобрело в 2016-м году, когда «Динамо» при активном участии Дьякова вылетело из Премьер-лиги, а «Ростов» пробился в Лигу чемпионов. Летом Виталий перебрался в Томск, где, как оказалось, играл за идею. Видимо, следующим пунктом в карьере Дьякова станет тульский «Арсенал». Да, там хотя бы платят зарплату, но котировавшийся ниже Дьякова Иван Новосельцев сейчас получает её в «Зените» и вызывается в сборную.
Павел Мамаев
Умение Мамаева взять и испортить всё, даже когда всё складывается прекрасно, уникально. До Евро всё было абсолютно шикарно, Паша со своим другом Федей разрывали РФПЛ. Потом случился Евро, но настраивать людей против себя Мамаев начал на следующий день после вылета от Уэльса – селфи из самолёта. История с шампанским, нежелание извиняться, желание «Краснодара» избавиться от игрока с таким характером, травмы, не давшие вернуться на поле – второе полугодие перекрыло все положительные весенние моменты.
Игорь Денисов
2016-й год начинался для Денисова под знаменем очередного конфликта, но, похоже, благодаря Виталию Мутко он был улажен. Однако опорник не помог «Динамо» избежать вылета, получил обиднейшую травму перед Евро, а его новый клуб «Локомотив» сперва проигрывал все матчи, в которых Денисов принимал участие. В начале 2017-го Игорь уже не будет считаться топ-игроком по меркам российского футбола, хотя с этим статусом он не расставался уже много лет.
Георгий Щенников
Не сказать, что Щенников как-то сильно разочаровал: уже довольно давно понятно, что потолок Георгия не очень высок. Но в 2016-м левый защитник показал несостоятельность на уровне сборной, где теперь он вряд ли рассматривается как кандидат на место в основе, и множеством ошибок помог Игорю Акинфееву продлить легендарную серию.
Алексей Ионов
Ещё не забылись времена, когда Ионов был лидером боеспособного «Динамо», клал много голов, особенно для игрока своего амплуа. Несмотря на то, что весной Алексей не помог команде избежать вылета, шанс перезапустить карьеру ему предоставил ЦСКА. Итогом стал полный провал: минимум пользы и заметности в атаке, 0+2 в составе чемпионов страны при постоянной игровой практике, удручающая замена в перерыве матча с «Монако». Немудрено, что ЦСКА не собирается выкупать трансфер футболиста.
Павел Могилевец
Ещё один парень, который мог побеждать биться с Хаби Алонсо и Коке, а в итоге воевал за плед на скамейке запасных. Занятно, что за «Зенит» этой осенью уже 23-летний полузащитник сыграл около 90 минут, а за сборную – более 70-ти! Впрочем, матчи сборных случаются редко, потому Станиславу Черчесову вряд ли удастся спасти карьеру Могилевца, если он не вырвется со скамейки «Зенита», в которую врос корнями.
Магомед Оздоев
Ещё один центральный хавбек, которого в сборной ценят больше, чем в клубе. Гол из офсайда на последних минутах в ворота сборной Румынии мог создать у не следящих за «Рубином» ошибочное впечатление, что в карьере Оздоева всё в порядке. Однако в реальности всё иначе: в сентябре Магомед стал проигрывать конкуренцию за место в основе (и не Мвила с Сонгом, а Камболову), выпал из состава и теперь ждёт перехода в «Локомотив» к Юрию Палычу Сёмину.
Денис Черышев
Раньше Денис носил статус чуть ли не главной надежды российского футбола, но сейчас о нём все уже забыли. После отсидки на скамейке «Реала», прервавшейся на тот матч, в котором Денис не имел права играть, он в феврале сорвал аплодисменты «Камп Ноу» уже в форме «Валенсии». Там до очередной травмы всё складывалось неплохо, потому какие-то надежды на возрождение карьеры в «Вильярреале» имелись. Но играет Денис редко и мало, результативными действиями не отмечается. Не хочется верить, что травмы его наконец сломали, но его игра уходящем году указывает на это.
Александр Кокорин
В принципе, Саня вряд ли уже может кого-то разочаровать: большинству с ним было по-прежнему всё понятно, даже когда в середине осени он взялся за ум и действительно стал играть за «Зенит» по-другому. Однако с европейскими амбициями Кокорин в этом году, думается, окончательно завязал: перед Евро он смотрелся одним из лидеров сборной Слуцкого, но в итоге стал одним из символов её провала, а после истории в Монте-Карло – вызывал весь бессмысленный и беспощадный народный гнев на себя и друга.
Роман Широков
Несмотря на неудачный период в «Спартаке», Широков всё ещё оставался особенным игроком для российского футбола. Но даже считавший себя мастером коммуникации Леонид Слуцкий не смог сделать так, чтобы Роман показал на поле свои сильные качества. Проведённая на скамейке весна, проведённые в большинство своём там же Евро – в итоге Широков завершил карьеру и вряд ли её уже продолжит. Закат для одной из главных звёзд российского футбола 10-х годов наступил быстро.
Сергей Игнашевич
Ещё один ветеран, время которого прошло в 2016-м. После Евро Игнашевич понял, что играть на достойном уровне до домашнего чемпионата мира он вряд ли сможет, снова не смог помочь ЦСКА защитить свои ворота в Лиге чемпионов, в конце года присел на скамейку, с которой вряд ли будет часто подниматься: не просто так Гончаренко требовал возвращения в команду Виктора Васина.
Алексей Миранчук
«Локомотив» в последнее время – депрессивный клуб, в котором атакующему таланту раскрыться нелегко. Но всё-таки это не повод для вроде бы как главного таланта российского футбола за год (!) делать 1+2. В этом плане показательным получился матч с «Томью», в котором «Локомотив» забил 6 голов, а Миранчук отыграл весь матч и не разжился ни одним результативным действием.
Юрий Лодыгин
Трудно добиваться серьёзных успехов, если из-за вратаря ты можешь пропустить в абсолютно любой момент – будь то удар с 30 метров или перепасовка с голкипером у собственных ворот. Мирча Луческу раз за разом возвращал Лодыгина в ворота и раз за разом об этом жалел: Лодыгин выходил, косячил, садился на скамейку, снова привозил и бесил не только Артёма Дзюбу. У Андрея Лунёва имеется реальный шанс стать основным вратарём «Зенита» – Михаилу Кержакову, судя по всему, не добиться этого статуса, как бы ни играли его конкуренты.
Игорь Смольников
После сильной лигочемпионской осени Смольников воспринимался как игрок чуть ли не европейского уровня, но травма и спад формы вылились в просто жуткий Евро, где Игорь смотрелся самым слабым звеном даже в дырявой обороне сборной России. Вернуться к прежним кондициям осенью он не смог из-за нового повреждения, залечивая которое Игорь провожает ужасный для себя високосный год.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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