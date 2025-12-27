По данным источника, бывший защитник сборной России и ряда клубов РПЛ Юрий Жирков может присоединиться к тренерскому штабу Ролана Гусева в московском "Динамо".
Ранее сообщалось, что в тренерский штаб Гусева также может войти Роман Шаронов.
Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года. За бело-голубых он играл с 2013 по 2015 год.
Напомним, 23 декабря Гусев был утвержден главным тренером "Динамо" до конца нынешнего сезона.
Источник: Legalbet
Бывший игрок "Зенита" и сборной России может войти в тренерский штаб "Динамо"
Стал известен еще один потенциальный помощник Ролана Гусева.
Фото: ФК "Зенит"