Агент Карпукаса высказался о слухах об интересе "Краснодара" к игроку

"К Артёму проявляют интерес многие клубы. Как только будет конкретная информация, вы всё узнаете. Интерес есть в том числе из-за рубежа", - сказал Клюев "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что футболист интересен "Краснодару".
Артем Карпукас играет в составе "железнодорожников" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "Локомотив" 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.
Агент игрока "Локомотива" Артема Карпукаса Александр Клюев прокомментировал возможный интерес "Краснодара" к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив"