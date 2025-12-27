Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Агент Карпукаса высказался о слухах об интересе "Краснодара" к игроку

Агент игрока "Локомотива" Артема Карпукаса Александр Клюев прокомментировал возможный интерес "Краснодара" к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив"
"К Артёму проявляют интерес многие клубы. Как только будет конкретная информация, вы всё узнаете. Интерес есть в том числе из-за рубежа", - сказал Клюев "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что футболист интересен "Краснодару".

Артем Карпукас играет в составе "железнодорожников" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне опорный полузащитник провел за "Локомотив" 21 матч и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 6 миллионов евро.

