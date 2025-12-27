Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

"Ботафого" начал переговоры о переходе игрока "Динамо" - источник

Бразильский клуб "Ботафого" начал переговоры о переходе игрока "Динамо" Рубенса.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, переговоры находятся на ранней стадии. Сам футболист готов перейти из "Динамо" в "Ботафого".

Рубенс стал игроком московского клуба в конце июля 2025 года. В текущем сезоне за бело-голубых левый защитник провел 19 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

Источник: Globo

