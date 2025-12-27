По информации источника, переговоры находятся на ранней стадии. Сам футболист готов перейти из "Динамо" в "Ботафого".
Рубенс стал игроком московского клуба в конце июля 2025 года. В текущем сезоне за бело-голубых левый защитник провел 19 матчей, голевыми действиями не отличился. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Источник: Globo
"Ботафого" начал переговоры о переходе игрока "Динамо" - источник
Бразильский клуб "Ботафого" начал переговоры о переходе игрока "Динамо" Рубенса.
Фото: ФК "Динамо"