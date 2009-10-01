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Президент ФФУ: очень хотим, чтобы чемпионат мира прошел не в России

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал об обеспечении безопасности на отборочном матче Украина - Турция, который пройдет 2 сентября 2017 года, а также высказал позицию ФФУ относительно возможного участия на чемпионат мира - 2018 в России.

"Будем готовиться ко встрече с Турцией вместе с правоохранительными органами, посольствами, местными властями, чтобы подобные беспорядки не повторились. Где пройдет матч? Решение будет принимать исполком ФФУ. Рассмотрим все варианты и выберем тот стадион, где будет максимально безопасно.

Безусловно, этот матч окажется в зоне повышенного внимания всех органов власти. Будут созданы оргкомитет и специальные комиссии, чтобы исключить повторение масштабных беспорядков, имевших место с турецкими командами ранее.

Мы хотим поехать на чемпионат мира и очень хотим, чтобы он не был в России. Во-первых, у нас нет еще выигранного права куда бы то ни было ехать. Давайте сначала завоюем участие в финальной части чемпионата мира, а потом будем решать - ехать, не ехать.

К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет, допинговые и другие расследования могут иметь свои последствия. Принимать решение - ехать или нет в Россию - будет исполком ФФУ с учетом мнения общественности", - передает слова Павелко "Газета.ru" со ссылкой на "Сегодня"
Теги: Сборная Украины
Сегодня, 11:52
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21
(0)
№21 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 13:03) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Не секрет, что арабы и евреи - это в прошлом один и тот же народ.

Это ты что, до-Библейскую историю нам ведаешь? поделись источником)))
Регистрация: 24.09.2013
№20 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 12:55) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Как говорилось в известном фильме: Если человек идиот, то это надолго..
Регистрация: 31.10.2013
№19 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:54) #
  • +1
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Вот возьмёт Трамп и не даст вам денег на проезд до России...., посмотрим куда и как поползёте...
Регистрация: 28.12.2015
№18 Написал: Br.Li (Сегодня, 12:47) #
  • +3
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Регистрация: 21.08.2014
№17 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:42) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Пивовед
Вы все еще верите, что этот жофтоблакитный биомусор- наш братский народ ?

А что делать???

Я хохол на-половину, а дети уже на 3/4, ибо жена - чистокровная украинка гетьманскогу роду.

Не хочу быть биомусором. Не люблю ни мусор, ни мусоров.
Регистрация: 3.03.2007
№16 Написал: art83 (Сегодня, 12:41) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да можете и не приезжать.Смотреть на вас совершенно не интересно.
Регистрация: 17.09.2010
№15 Написал: паравоз (Сегодня, 12:38) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Цитата: Пивовед
Вы все еще верите, что этот жофтоблакитный биомусор- наш братский народ ?

Не секрет, что арабы и евреи - это в прошлом один и тот же народ. Потом их пути разошлись до полного неприятия друг друга. То же будет и с хохлами и нами. Не удивлюсь, если они назло нам сменят религию.

они и так сменили! у них сейчас бандеризм!
Регистрация: 20.08.2016
№14 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:37) #
  • +4
  •  (4)

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко

Ну хоть хохол (а значит невменяемость довольно органична). А то меня уже пугают "истинные украинцы" (если не сказать укронацисты) как Вадик Карасев, Павел Климкин, Сергей Петров и прочее.

Видимо люди не читали ни один "Универсал" и комментарии к нему фюреров Укры - начиная от Старосельского с Дашкевичем, и заканчивая каликом-маньяком Бандерой. Они для них (самых-самых истинных) - просто мясо, которое после победы (не дай Бог) сине-гнилостных превратятся в фарш. Мгновенно.

Я удивляюсь - насколько можно быть слепым кретином.
Регистрация: 3.03.2007
№13 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 12:35) #
  • +3
  •  (3)

Жаль, что не приедут. Очень нравилось ещё в начале 90-х снять с гордых, свидомых кыивлян жовто-блакитную тряпку, обвязать ею правую ногу и продолжать пинать по харе гыроив.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№12 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
baden69,

Такие болезни лечатся кровопусканием.
Регистрация: 14.04.2008
№11 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 12:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ну и не хоти.
поц, всей Россией Вас жалеют лять, а Вы гавкать продолжаете.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№10 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 12:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Первый закон внаукраины - любая перемога превращается в зраду. Так что сборная 404 не выйдет в финальную часть. Даже в стыки не выйдет. А потом будут верещать, что они специально не вышли. Это если к тому моменту такая "страна" будет существовать.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№9 Написал: ww Белгород (Сегодня, 12:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Дебил, он и есть дебил...


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: baden69 (Сегодня, 12:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Да, будем надеяться, что к этому времени Украина излечится от тяжелой и продолжительной болезни, станет приходить в себя и приедет на ЧМ-2018 играть в футбол, а не "скакать", плакать и мечтать о гейропе.
Регистрация: 31.08.2010
№7 Написал: VirGON (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (3)

Задобали этой политикой angry
Регистрация: 14.12.2016
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:09) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Пивовед
Вы все еще верите, что этот жофтоблакитный биомусор- наш братский народ ?

Не секрет, что арабы и евреи - это в прошлом один и тот же народ. Потом их пути разошлись до полного неприятия друг друга. То же будет и с хохлами и нами. Не удивлюсь, если они назло нам сменят религию.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:09) #
  • +12
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Большинство россиян тоже с удовольствием посмотрит на исландцев, чем на вас


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№4 Написал: sp-m2012 Н.Новгород (Сегодня, 12:02) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю вам лучше не выходить из группы. Ну мало ли что может произойти. Не надо вам ехать к нам. С таким настроением сидите дома. Вернее скачите. А то снег башка попадет.
Регистрация: 5.03.2012
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:00) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Вы все еще верите, что этот жофтоблакитный биомусор- наш братский народ ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:54) #
  • +7
  •  (13)

Езжай Европу подметать, дебил бл.дь...
Регистрация: 28.12.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
К этому времени, может, все-таки что-то и произойдет,

Украины не будет и вместо них поедет условная Дания.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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