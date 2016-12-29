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Григорий Иванов: будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова!
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о новичке команды - 22-летнем полузащитнике Никите Глушкове.
"Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит "Уралу". Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал. Дай бог, у них все получится!
В любом случае мы рассчитываем на Глушкова как на игрока, который поможет "Уралу" и заиграет на высоком уровне. У нашего клуба такая политика: мы стараемся открывать молодых футболистов и давать им дорогу наверх", - передает слова Иванова "Чемпионат".
"Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит "Уралу". Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал. Дай бог, у них все получится!
В любом случае мы рассчитываем на Глушкова как на игрока, который поможет "Уралу" и заиграет на высоком уровне. У нашего клуба такая политика: мы стараемся открывать молодых футболистов и давать им дорогу наверх", - передает слова Иванова "Чемпионат".
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