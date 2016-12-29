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Григорий Иванов: будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова!

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о новичке команды - 22-летнем полузащитнике Никите Глушкове.

"Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит "Уралу". Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал. Дай бог, у них все получится!

В любом случае мы рассчитываем на Глушкова как на игрока, который поможет "Уралу" и заиграет на высоком уровне. У нашего клуба такая политика: мы стараемся открывать молодых футболистов и давать им дорогу наверх", - передает слова Иванова "Чемпионат".
Теги: Урал
Сегодня, 15:43
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(0)
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Ли Харви Освальд
То есть будет хоронить коней, а когда станет настоящим футболистом - перейдет в Спартак. ...И там тоже - будет хоронить коней. Ну мы не против wink

да,да...спам просто от матча к матчу хоронит ЦСКА smile выиграют дерби раз в пятилетку, а потом понты лезут...тоже мне, хоронители хреновы smirk


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Ли Харви Освальд
То есть будет хоронить коней,

Его научат там гонять договорняки.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 15:51) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
То есть будет хоронить коней, а когда станет настоящим футболистом - перейдет в Спартак. ...И там тоже - будет хоронить коней. Ну мы не против wink


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
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