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Василий Уткин: ну, уйдет Промес. "Зенит" вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!

Популярный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о возможном переходе форварда "Спартака" Квинси Промеса в "Ливерпуль".

"А что беспокоиться? Ну, перейдет Промес в скаузеры. Но купили ж Джикию. "Зенит" вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Нечего, нечего!", – написал Уткин в твиттере.
Теги: Уткин Спартак Промес
Сегодня, 15:51
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11
(0)
№11 Написал: rooiwit (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
безработный все шутить пытается..шути шути

В каком месте он безработный?)
Регистрация: 22.12.2016
№10 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На смену Витселю взяли Эрнани, Цаллагова на смену изможденному Анюкову. Васе пора прекращать думать желудком...или это тонкий потьеп?)
Регистрация: 24.04.2009
№9 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tar-tas
А он, тем временем, поди, Депаю чемоданы паковать помогает.

До нового года подождут. А то массовый падеж скотин с горя в двух голубых лагерях произойдет на НГ.


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№8 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Вася - это всегда нестандартная точка зрения-интересно его читать-и вовсе не обязательно ,чтоб его мнение совпадало с моим или еще чьим нибудь
Регистрация: 15.03.2009
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А в чём он не прав ? Ну уйдёт Промес ( рано , или поздно ), что на этом Спартак кончится ? Нет . Играли и без него . Жалко будет , но это неизбежно , будут искать на его место другого - надеюсь найдут .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже правда, нет дыма без огня... ждемс инсайд от Нобеля...
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
отмечает уже Вася по ходу )
Регистрация: 26.07.2014
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)

совсем нет новостей, раз про бухого жирдяя вспомнили
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:58) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
безработный все шутить пытается..шути шути


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..
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:56) #
  • +4
  •  (6)

Новости про Адриано стухают, ещё не появившись. Надо что-нибудь позабористее перед праздниками - про Промеса самое то.

А он, тем временем, поди, Депаю чемоданы паковать помогает.


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ах-хах


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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