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Василий Уткин: ну, уйдет Промес. "Зенит" вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли!
Популярный телекомментатор Василий Уткин высказал мнение о возможном переходе форварда "Спартака" Квинси Промеса в "Ливерпуль".
"А что беспокоиться? Ну, перейдет Промес в скаузеры. Но купили ж Джикию. "Зенит" вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Нечего, нечего!", – написал Уткин в твиттере.
"А что беспокоиться? Ну, перейдет Промес в скаузеры. Но купили ж Джикию. "Зенит" вон не переживает о Витселе – Цаллагова взяли! Нечего, нечего!", – написал Уткин в твиттере.
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