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Грегор Балажиц: Премьер-Лига – очень сильный чемпионат
Новичок "Урала" Грегор Балажиц прокомментировал подписания контракта с екатеринбургским клубом.
"Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-Лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни.
Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться. Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем.
Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей, - цитирует Балажиц официальный сайт "Урала".
"Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-Лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни.
Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться. Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем.
Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей, - цитирует Балажиц официальный сайт "Урала".
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