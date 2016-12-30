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Грегор Балажиц: Премьер-Лига – очень сильный чемпионат

Новичок "Урала" Грегор Балажиц прокомментировал подписания контракта с екатеринбургским клубом.

"Конечно, я очень рад попробовать свои силы в российском футболе. Премьер-Лига – очень сильный чемпионат. Жду с нетерпением первой игры! Конечно, во время сборов предстоит познакомиться с парнями, моими партнерами по команде. Начинается новый этап в моей жизни.

Рад, что в команде выступают сербские игроки – Динга и Панков, которые говорят на похожем языке со мной. Будет проще адаптироваться. Хотя я все равно говорю по-русски, так что и с другими парнями в плане коммуникации не будет никаких проблем.

Знаю, что у команды непростое турнирное положение. Но надеюсь, что мы будем хорошо настроены весной, станем выигрывать и как можно раньше обезопасим себя от неприятностей, - цитирует Балажиц официальный сайт "Урала".
Теги: Урал Балажиц
Сегодня, 15:58
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