Официально о переходе Баринова пока не сообщали, но разные СМИ утверждают, что об этом объявят в ближайшее время.
"Баринов — основополагающий игрок и капитан. Нельзя отдавать его, тем более — конкурентам в ЦСКА. Возможно, новое руководство решит вопрос, это нужно делать в первую очередь. Баринов помог бы любой команде — и "Зениту", и "Спартаку", — передает слова Ловчева "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Дмитрий Баринов провел 24 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 7 результативных передач. Контракт хавбека с "Локо" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 9 млн евро.
Ловчев считает, что Баринов способен помочь ЦСКА, "Зениту" и "Спартаку"
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев отреагировал на возможный переход полузащитника и капитана "Локомотива" Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"