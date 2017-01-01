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Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО)

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара в последнем матче перед перерывом в Бундеслиге против "Лейпцига" подумал, что Санта с рекламного щита - тоже свой, и выдал ему точную передачу на ход.

Теги: Бавария Тиаго Видео
Сегодня, 12:23
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№2 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Алания»
joy
Регистрация: 3.05.2015
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 12:34) #
  • +2
  •  (2)

Ну а чё, хорошо подключался по бровке, почему бы пас не отдать))
Регистрация: 17.02.2008
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