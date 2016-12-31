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Вениамин Мандрыкин: многие в "Зените" играют с закрытыми глазами, вполноги

Бывший голкипер "Алании", ЦСКА, "Ростова" и "Томи" Вениамин Мандрыкин поделился своим мнением об игре питерского "Зенита".

"Если бы я сейчас играл, то, конечно, выкладывался бы максимально, чтобы побеждать в любой игре, в которой участвую. Многие игроки "Зенита", видимо, такого же мнения о чемпионате России, как и я, поэтому играют в нём с закрытыми глазами, вполноги.

Там же большинство – иностранцы, и им надо играть в Европе, а в России им играть неинтересно. С закрытыми глазами выигрывать Премьер-лигу получается редко, зато на европейской арене "Зенит" выступает хорошо", - цитирует Мандрыкина "Евро-Футбол".
Теги: Мандрыкин Зенит
Сегодня, 11:57
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы о Цска что то сказал Веня.Помню как ему Радимов в ближний отправил)Спец крутой)Прям как и голкипер)Играл на сто процентов так,что его из состава выбил мальчишка)То что команда подсела было видно,но я бы сказал что играли на максимуме что был в тот момент.
Регистрация: 25.03.2015
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