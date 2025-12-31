Бояринцев рассказал, что поможет Батракову стать топ-футболистом

"Мне нравятся ребята из ЦСКА — Кисляк и Глебов. Конечно, выделю Батракова: приобретет стабильность — станет топовым футболистом, однозначно. А так, в нашем футболе сейчас немало талантливой молодежи, и это не может не радовать", — сказал Бояринцев в беседе с "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Матвей Кисляк провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач. В активе Кирилла Глебова — 23 игры, 6 голов и 3 ассиста.
Алексей Батраков отыграл 23 встречи, в которых забил 15 мячей и отдал 6 голевых пасов. С 11 голами хавбек является лучшим бомбардиром РПЛ после 18 туров.