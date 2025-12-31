Орлов: на 2026 год пожелание одно — вернуться в Европу

"Пожелание одно — вернуться в Европу. Европейские команды играют за сезон 60-70 матчей, и мы видим, какой темп они поддерживают. А мы проводим всего 30 игр в чемпионате и ещё, дай бог, 10 в Кубке. И при этом тренеры в кубковых матчах берегут основных исполнителей — говорят: "Устали", — приводит слова Орлова "Чемпионат".
Российские футбольные клубы и национальная команда не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА в связи с отстранением с февраля 2022 года. Сборная России проводит только товарищеские матчи.
На данный момент в турнирной таблице чемпионата России первое место занимает "Краснодар", набравший 40 очков после 18-ти туров. На второй строчке располагается "Зенит", уступая лидеру одно очко. Топ-3 замыкает "Локомотив", в активе которого 37 очков. С отрывом в одно очко четвертое место занимает ЦСКА. Первую пятерку закрывает "Балтика" с 35 очками.
Российский комментатор Геннадий Орлов сделал пожелание российскому футболу на 2026 год.
