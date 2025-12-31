Rusfootball.info поздравляет вас с Новым Годом!

Редакция Rusfootball.info поздравляет читателей с наступающим 2026-м годом!

Дорогие читатели!



Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть 2026 год будет щедрым на яркие эмоции и важные победы — как на спортивных аренах, так и за их пределами. Благодарим вас за доверие, активное участие и интерес к нашим материалам. Нам важно, что вы читаете, обсуждаете в комментариях и остаетесь с нами. В новом году мы продолжим радовать вас эксклюзивными новостями и держать вас в курсе всего самого интересного в мире футбола. Спасибо, что вы с нами!



Редакция футбольного портала Rusfootball.info