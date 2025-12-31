Мостовой: за последние 20 лет из "Спартака" все уезжают довольные

Сербский специалист возглавил "Спартак" в июле 2024 года, а покинул команду в ноябре 2025-го. Под его руководством команда провела 64 официальных матча, в которых одержала 37 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.
"Договорились, однозначно нашли какой-то компромисс руководство "Спартака" и Станкович, потому что у него же еще год контракта был. Договорились, и уехал. Все как и всегда. Приехал, поработал, получил удовольствие. Из "Спартака" еще никто недовольным не уезжал за последние 20 лет — всегда все уезжают довольные. Только Мостовой в 1991 году не уезжал, а убегал недовольным. Последний, кстати, в 91-м. (Смеется.)" — сказал Мостовой в "Спартак Шоу".
После ухода Деяна Станковича исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" является Вадим Романов. Первую часть сезона 2025/2026 красно-белые завершили на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе.
Бывший футболист московского "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал уход Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.
Фото: Телеграм-канал Александра Мостового