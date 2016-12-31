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Андрес Иньеста: новый контракт? Был бы рад, чтобы прекратились поводы для разговоров

Капитан "Барселоны" полузащитник Андрес Иньеста рассказал о том, как обстоят дела с продлением его контракта с каталонцами.

"Был бы рад, чтобы прекратились поводы для разговоров. Мы уже провели переговоры, но у меня есть еще полгода текущего контракта. Конечно, лучше определиться как можно скорее, чтобы все были спокойны.

Я настроен оптимистично, у меня никогда не было проблем с клубом, думаю, все знают, какие у нас отношения", – цитирует Иньесту Sport.es.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 13:59
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