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Президент "Баварии": совершенно неправильно, что в Германии антироссийские настроения

Президент "Баварии" Ули Хенесс поделился мнением об отношениях с Россией на политическом уровне.

"В Германии уже долгие годы слишком большие антироссийские настроения. Я думаю, что это совершенно неправильно. Это большая проблема, что мы, немцы, так сильно критикуем Россию и не смотрим в другую сторону.

Я прекрасно знаю, что Россия занимается не только благотворительностью и миротворческой деятельностью. Но было бы целесообразно принять вместе с русскими и США проблемы этого мира", – сказал Хенесс.

Sports.ru
Теги: Бавария
Сегодня, 15:18
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(2)
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Сибирь»
В этом виновата старая ведьма Меркель. Мерзкая, противная подстилка хромой утки Обамы.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Св.Ин Храм футбола (Сегодня, 15:43) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да срать на вас... Друзьями никогда не были и не будете. У нас свой геморрой и он внутри.
Регистрация: 6.03.2016
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