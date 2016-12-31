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Франк де Бур отказался возглавить "Суонси"

Бывший главный тренер "Интера" Франк де Бур отказался возглавить "Суонси", сообщает Tuttosport.

Сообщается, что 46-летнему голландскому специалисту поступало конкретное предложение. Ранее пост главного тренера "Суонси" покинул Боб Брэдли.
Теги: Суонси
Вчера, 23:44
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