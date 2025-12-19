Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Набабкин ответил, способен ли ЦСКА при Челестини выиграть РПЛ

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин порассуждал о перспективах армейцев стать чемпионом России в сезоне 2025/2026.
Фото: ПФК ЦСКА
С лета этого года ЦСКА возглавляет швейцарский специалист Фабио Челестини, который уже привел команду к победе в Суперкубке России.

"Фабио Челестини — хороший и грамотный специалист. При нем команда показывает неплохую игру и идет в лидерах. Способен ли он привести ЦСКА к чемпионству? Конечно, да", — сказал Набабкин в беседе с "Чемпионатом".

По итогам 18 туров ЦСКА с 36 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара" на 4 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится