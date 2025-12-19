Набабкин ответил, способен ли ЦСКА при Челестини выиграть РПЛ

С лета этого года ЦСКА возглавляет швейцарский специалист Фабио Челестини, который уже привел команду к победе в Суперкубке России.
"Фабио Челестини — хороший и грамотный специалист. При нем команда показывает неплохую игру и идет в лидерах. Способен ли он привести ЦСКА к чемпионству? Конечно, да", — сказал Набабкин в беседе с "Чемпионатом".
По итогам 18 туров ЦСКА с 36 очками располагается на 4-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, отставая от лидера "Краснодара" на 4 очка.
Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин порассуждал о перспективах армейцев стать чемпионом России в сезоне 2025/2026.
Фото: ПФК ЦСКА