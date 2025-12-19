Талалаев назвал "маразмом" увольнение Станковича из "Спартака"

Сербский специалист возглавлял красно-белых с июля 2024 года, а покинул должность 11 ноября 2025-го. Исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" после ухода Станковича назначили Вадима Романова.
"Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм. Вы оцениваете эпатаж и эмоциональность тренера или качество набора очков командой и системность игры? Станкович на первом месте по количеству побед и на втором — по числу набранных очков в этом веке в "Спартаке". За что его увольняют? Наверное, поэтому «Спартак» пока и далек от достижения максимальных результатов", — передает слова Талалаева "Спорт-Экспресс".
Под руководством Деяна Станковича "Спартак" провел 64 официальных матча, в которых одержал 37 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 17 поражений. При Вадиме Романове красно-белые в четырех встречах одержали 2 победы, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал уход из "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"