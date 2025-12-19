В среду, 17 декабря", "ПСЖ" обыграл бразильский "Фламенго" в финале Межконтинентального кубка ФИФА (1:1, по пенальти 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отбил четыре пенальти подряд.
"Мы все очень рады за Матвея, на своей памяти я не помню такого расклада, тем более на подобном уровне. Поздравляю Матвея, прекрасное достижение.
Заслужил ли он стать первым номером "ПСЖ" на постоянной основе? Зависит от его готовности. Чтобы стать основным вратарем такого сильного клуба, нужно показывать хороший результат на протяжении длительного времени. Шевалье теперь будет непросто, но это не значит, что Сафонову нужно расслабляться", — сказал Малафеев в беседе с "Матч ТВ".
Игра с "Фламенго" стала для Матвея Сафонова четвертой в текущем сезоне. Россиянин стал первым вратарем, отбившим четыре одиннадцатиметровых подряд в турнире ФИФА.
Малафеев считает, что Сафонову не стоит расслабляться в "ПСЖ"
Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о выступлениях Матвея Сафонова за "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images