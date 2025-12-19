Матчи Скрыть

Определен лучший тренер РПЛ в ноябре-декабре

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в ноябре-декабре.
Фото: ФК "Краснодар"
В ноябре и стартовом отрезке декабря "Краснодар" провел в РПЛ пять матчей, в которых одержал 3 победы и 2 раза сыграл вничью. С 40 очками "быки" завершили первый отрезок чемпионата России на первом месте турнирной таблицы чемпионата России.

Для Мурада Мусаева эта награда стала второй в сезоне. Ранее он признавался лучшим тренером РПЛ по итогам октября.

