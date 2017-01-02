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Первый тренер Малафеева: сейчас Слава 100% был бы первым номером "Зенита"

Владимир Савин, первый тренер Вячеслава Малафеева, считает, что вратарь мог бы по-прежнему быть основным в "Зените".

"Когда в команду пришёл Лодыгин, Малафеев позволил себе слабину. И последние годы фактически не играл. У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен.

Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда "завалится" конкурент.

Если бы Малафеев полностью посвящал себя футболу, он мог бы играть, как Яшин – до 40 лет. У Льва Ивановича же тоже были провалы, но он отдыхал, психологически восстанавливался и возвращался на поле ещё сильнее прежнего!

У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль – сейчас Малафеев 100% был бы первым номером "Зенита", - цитирует Савина "BobSoccer".
Теги: Зенит Малафеев
Сегодня, 15:48
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5
(1)
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Болельщик812
Цитата: Blessing
Поддержу, со времён Малафеева, никто не может так управлять действиями обороны, отсюда и эти нелепые ляпы Лодыгина, командовать не умеет.

Лодыгин - позер. Он пытается командовать. Очень громогласно и эффектно, но это, к сожалению, только для камер, а не для защитников.

Сам с собой поговорил и поспорил. Осталось только морду набить себе.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 16:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Каждый выбирает свое, Славуне очень понравилось отдыхать.
Регистрация: 17.05.2015
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Поддержу, со времён Малафеева, никто не может так управлять действиями обороны, отсюда и эти нелепые ляпы Лодыгина, командовать не умеет.

Лодыгин - позер. Он пытается командовать. Очень громогласно и эффектно, но это, к сожалению, только для камер, а не для защитников.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
У Славы последние годы спина болела вот и закончил,дав дорогу молодым.По сути он взял что возможно с клубом.Для меня он номер один в Зените на этой позиции за всю российскую историю.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:09) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Поддержу, со времён Малафеева, никто не может так управлять действиями обороны, отсюда и эти нелепые ляпы Лодыгина, командовать не умеет.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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