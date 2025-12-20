Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Бригада российских фанатов "Эспаньола" сообщила о гибели своего командира Станислава "Испанца" Орлова

Добровольческая бригада российских футбольных фанатов "Эспаньола" объявила о гибели своего командира Станислава Орлова.
Фото: телеграм-канал "Эспаньолы"
Телеграм-канал добровольческой бригады "Эспаньола", объединяющей футбольных фанатов различных российских клубов и выполняющей боевые задачи на СВО, сообщил о гибели командира организации - Станислава Орлова (позывной "Испанец").



Церемония прощания со Станиславом Орловым состоится в понедельник 22 декабря в 11:30 в Храме Христа Спасителя. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.

"Испанец" являлся болельщиком ЦСКА и входил в состав фанатской группировки красно-синих "Red-Blue Warriors".

