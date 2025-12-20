Бригада российских фанатов "Эспаньола" сообщила о гибели своего командира Станислава "Испанца" Орлова

Телеграм-канал добровольческой бригады "Эспаньола", объединяющей футбольных фанатов различных российских клубов и выполняющей боевые задачи на СВО, сообщил о гибели командира организации - Станислава Орлова (позывной "Испанец").
Церемония прощания со Станиславом Орловым состоится в понедельник 22 декабря в 11:30 в Храме Христа Спасителя. Об обстоятельствах его гибели не сообщается.
"Испанец" являлся болельщиком ЦСКА и входил в состав фанатской группировки красно-синих "Red-Blue Warriors".
Фото: телеграм-канал "Эспаньолы"