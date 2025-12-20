Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Дзюба спародировал свое интимное видео в рекламе мессенджера MAX

В сети появилась реклама мессенджера MAX c Артемом Дзюбой, пародирующим свое интим-видео.
Фото: ФК "Акрон"
На видео Артем Дзюба листает ленту каналов MAX, лежа на кровати с голым торсом. В процессе он произносит фразу: "О, да! А что у тебя есть ещё? Как же ты круто выглядишь".



В текущем сезоне Артем выступает за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне на счету футболиста 16 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 37-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

