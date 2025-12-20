Дзюба спародировал свое интимное видео в рекламе мессенджера MAX

На видео Артем Дзюба листает ленту каналов MAX, лежа на кровати с голым торсом. В процессе он произносит фразу: "О, да! А что у тебя есть ещё? Как же ты круто выглядишь".
В текущем сезоне Артем выступает за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне на счету футболиста 16 матчей, 5 голов и 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 37-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.
В сети появилась реклама мессенджера MAX c Артемом Дзюбой, пародирующим свое интим-видео.
Фото: ФК "Акрон"