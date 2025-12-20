В ПАОКе хотят обменять Чалова на защитника "Зенита" - источник

По информации источника, ПАОК предложил "Зениту" обмен Федора Чалова на Страхинью Эраковича. Официального предложения пока не было, идут устные переговоры.
Чалов выступает за греческий клуб с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.
Эракович перешел в "Зенит" в конце июля 2023 года. В сезоне-2025/2026 на счету защитника 19 матчей и 1 голевая передача. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
Фото: Getty Images