Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Брентфорд2 тайм
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Вест Хэм2 тайм
Брайтон
0 - 0 0 0
Сандерленд2 тайм
Борнмут
0 - 0 0 0
Бернли2 тайм
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
0 - 1 0 1
Реал Сосьедад1 тайм
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
2 - 1 2 1
Айнтрахт2 тайм
Кельн
0 - 1 0 1
Унион2 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Хоффенхайм2 тайм
Вольфсбург
3 - 4 3 4
Фрайбург2 тайм
Аугсбург
0 - 0 0 0
Вердер2 тайм
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

В ПАОКе хотят обменять Чалова на защитника "Зенита" - источник

В греческом ПАОКе хотят обменять Федора Чалова на футболиста "Зенита".
Фото: Getty Images
По информации источника, ПАОК предложил "Зениту" обмен Федора Чалова на Страхинью Эраковича. Официального предложения пока не было, идут устные переговоры.

Чалов выступает за греческий клуб с начала августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Трансферная стоимость игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 5,5 миллиона евро.

Эракович перешел в "Зенит" в конце июля 2023 года. В сезоне-2025/2026 на счету защитника 19 матчей и 1 голевая передача. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

