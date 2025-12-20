"Зенит" обсуждает с ЦСКА обмен Гонду на Дивеева - источник

По информации источника, все стороны готовы на такой обмен. Сейчас обсуждается сумма, которую "Зенит" должен будет доплатить ЦСКА.
Игорь Дивеев является игроком "армейцев" с лета 2019 года. В текущем сезоне российский защитник провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Трансферная стоимость 26-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.
Лусиано Гонду перешел в "Зенит" в конце августа 2024 года. В сезоне-2025/2026 нападающий провел за сине-бело-голубых 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость аргентинского игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Зенит"