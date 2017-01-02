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"Бешикташ" планирует взять в аренду Хольгера Бадштубера

Защитник "Баварии" Хольгер Бадштубер попал в сферу интересов "Бешикташа", утверждает Fanatik.

Турецкий клуб хочет арендовать немецкого футболиста. В нынешнем сезоне из-за проблем с травмами игрок провёл на поле всего 27 минут.
Теги: Бавария Бешикташ Трансферы
Сегодня, 21:34
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