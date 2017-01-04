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"Спартак" готов заплатить 3 млн евро за хавбека "Палермо" Оскара Хильемарка

Московский "Спартак" проявляет активность в отношении полузащитника "Палермо" Оскара Хильемарка, информирует Stadionews.it.

Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 24-летнего шведа три миллиона евро. Зарплата футболиста в московском клубе составит один миллион евро в год. Контракт Хильемарка с "Палермо" действителен до лета 2019 года.
Теги: Спартак Палермо
Сегодня, 10:53
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18
(0)
№18 Написал: Канада (Сегодня, 13:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tom1989
Вы хоть шлак то сможете купить,голодранцы?

Похоже,что не смогут )
"Тосно": у Маркова нет большого желания ехать на просмотр в ЦСКА
Регистрация: 6.12.2016
№17 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:14) #
  • -1
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online

Цитата: myspartaksuperclub
я подписался за кого болею, только я не являюсь сектантом.

а после кого ты подписался? кто твой кумир помнишь? кто первым стал так подписываться? ты всего лишь повторяешься за кем-то, самолюбие не страдает?
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: пончевед (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: myspartaksuperclub
типичный представитель секты, а потом удивляется, что спартак называют бромантанщики.

типичный представитель голубого пула,а потом удивляется,что бомжеишаков называют долпойопами кабинетными.
Регистрация: 6.09.2011
№15 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:49) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: myspartaksuperclub
спартак называют бромантанщики.

Хоть горшком назови, казачок засланный, но в этом сезоне СПАРТАК СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ!
Регистрация: 6.08.2008
№14 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mustang

кабинетчики вы а не чемпионы

типичный представитель секты, а потом удивляется, что спартак называют бромантанщики.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№13 Написал: пончевед (Сегодня, 12:34) #
  • -2
  •  (4)

его агент,кстати,уже опроверг интерес со стороны "Спартака"
Регистрация: 6.09.2011
№12 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 12:29) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
новодел

smile Клубу 1922 года основания крестовский "недодел" рассказывает про новоделы... Нет, совсем в Питере госнаркоконтроль мух не ловит


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№11 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:28) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
"Ваш спартак"

ты на вопрос ответь, новодел тушинский.

Цитата: 4 звезды

к своей-то команде признаться стыдно?

я подписался за кого болею, только я не являюсь сектантом.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (14)
online

Цитата: myspartaksuperclub
а что же наш

к своей-то команде признаться стыдно? приходится тебе к спартаку примазываться, тяжёлая работа, а главное- позорная

Цитата: Tom1989
Зачем ты так,получается что большинство наших граждан больны шизофренией?А

так лондон или луна? smile
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: mustang (Сегодня, 11:41) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Мы-чемпионы.Завидуйте дальше.

кабинетчики вы а не чемпионы
Регистрация: 23.12.2015
№8 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 11:40) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: капля никотина
Цитата: myspartaksuperclub
а что же наш спартак

"Ваш спартак" - продукт вашей шизофрении. Вот вы с ним и играйте тихо в домино, не лезьте на поверхность.

Зачем ты так,получается что большинство наших граждан больны шизофренией?А те три калеки которые ходят на пустой стадион цска значит здоровые? Как то не логично
Регистрация: 11.12.2016
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:30) #
  • +6
  •  (18)

Цитата: myspartaksuperclub
а что же наш спартак

"Ваш спартак" - продукт вашей шизофрении. Вот вы с ним и играйте тихо в домино, не лезьте на поверхность.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 11:28) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина

Говно вы, на лопате - что с блеском доказала последняя ЛЧ.

а что же наш спартак лопает в евролиге, к тому же не один год?


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 11:23) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Tom1989
Вы хоть шлак то сможете купить,голодранцы?

Зря ты так. Они специалисты по скандинавам! Страндберга видел? Вылитый "выкинь-Г" smile Практически Рагнар Волосатые Штаны! А еще где-то в фьордах бегает конский Чебурек Алиев. Тоже "выкинь-Г" smile


--------------------
Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:21) #
  • +7
  •  (19)

Зачем еще полузащитник? Сушить, солить, на полку складывать под маринадом?

Цитата: Charodei
Мы-чемпионы.Завидуйте дальше.

Говно вы, на лопате - что с блеском доказала последняя ЛЧ. Еврейский кооператив прямо перед закрытием - с долгами превышающими разумные пределы , со "своим" стадионом, принадлежащим ВЭБ, который так и на 5 тыщ не заполняется, с командой из дремучих стариков, дырки с перчатками в воротах, кокаинистов-гармонистов, возвращенцев из аренд, дешевых шлаконегров , и с тренером-фунтом, которого таки оставил вместо себя кудрявый Ленчик перед побегом из окна (еще один истинный арамеец). Да - еще что можно из активов папа на сына отписал - по старой и проверенной еврейской схеме.

Не - не завидуем. Ваш катафалк уже совсем "по над пропастью, по самому по краю...."
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:13) #
  • -13
  •  (21)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Tom1989
Цитата: Charodei
Смешные потуги Федуна,которого его шныри уверяют,что Спартак сможет стать чемпионом.Сейчас под эту тему в очередной раз случится массовая закупка очередного шлака....

Вы хоть шлак то сможете купить,голодранцы? На ваш пустой стадион то никто ходить не хочет.Клоуны хоть бы постеснялись комменты писать

Мы-чемпионы.Завидуйте дальше.
Регистрация: 27.07.2013
№2 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 11:09) #
  • +11
  •  (21)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Charodei
Смешные потуги Федуна,которого его шныри уверяют,что Спартак сможет стать чемпионом.Сейчас под эту тему в очередной раз случится массовая закупка очередного шлака....

Вы хоть шлак то сможете купить,голодранцы? На ваш пустой стадион то никто ходить не хочет.Клоуны хоть бы постеснялись комменты писать
Регистрация: 11.12.2016
№1 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:06) #
  • -15
  •  (25)
Болеет за:
ЦСКА
Смешные потуги Федуна,которого его шныри уверяют,что Спартак сможет стать чемпионом.Сейчас под эту тему в очередной раз случится массовая закупка очередного шлака....
Регистрация: 27.07.2013
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