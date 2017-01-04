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"Спартак" готов заплатить 3 млн евро за хавбека "Палермо" Оскара Хильемарка
Московский "Спартак" проявляет активность в отношении полузащитника "Палермо" Оскара Хильемарка, информирует Stadionews.it.
Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 24-летнего шведа три миллиона евро. Зарплата футболиста в московском клубе составит один миллион евро в год. Контракт Хильемарка с "Палермо" действителен до лета 2019 года.
Сообщается, что красно-белые готовы заплатить за 24-летнего шведа три миллиона евро. Зарплата футболиста в московском клубе составит один миллион евро в год. Контракт Хильемарка с "Палермо" действителен до лета 2019 года.
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