Состав "Краснодара" (4–3–3): Агкацев; Пальцев, Тормена, Диего Коста, Оласа; Сперцян (капитан), Черников, Ленини; Батчи, Мозес Кобнан, Виктор Са.
Состав "Зенита" (4–2–3–1): Латышонок; Мантуан, Дивеев, Нино, Вега; Барриос (капитан), Педро; Луис Энрике, Глушенков, Мостовой; Соболев.
Матч Зимнего кубка РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 19:15 мск.
"Краснодар" и "Зенит" объявили составы на матч Зимнего кубка РПЛ
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на матч 2 тура Зимнего кубка РПЛ. В первом туре питерцы обыграли московское "Динамо" (2:1), краснодарцы уступили ЦСКА (2:2, по пенальти 4:5).
Фото: ФК "Краснодар"