Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Зенит2 тайм

"Краснодар" и "Зенит" объявили составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на матч 2 тура Зимнего кубка РПЛ. В первом туре питерцы обыграли московское "Динамо" (2:1), краснодарцы уступили ЦСКА (2:2, по пенальти 4:5).
Фото: ФК "Краснодар"
Состав "Краснодара" (4–3–3): Агкацев; Пальцев, Тормена, Диего Коста, Оласа; Сперцян (капитан), Черников, Ленини; Батчи, Мозес Кобнан, Виктор Са.

Состав "Зенита" (4–2–3–1): Латышонок; Мантуан, Дивеев, Нино, Вега; Барриос (капитан), Педро; Луис Энрике, Глушенков, Мостовой; Соболев.

Матч Зимнего кубка РПЛ между "Краснодаром" и "Зенитом" состоится сегодня, 6 февраля. Начало — в 19:15 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится