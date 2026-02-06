Губерниев прокомментировал бойкот Роналду в Саудовской Аравии

"Для русского человека сейчас основное: что же там с забастовкой Криштиану Роналду, хватит ли ему после этого на еду. Мы переживаем.
Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает,и он сможет намазать на свой хлеб дополнительный слой масла", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".
Криштиану Роналду бойкотирует матчи своей команды "Аль-Наср" в знак протеста политике Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По мнению футболиста, фонд оказывает "Аль-Насру" существенно меньшую поддержку, чем принципиальным конкурентам коллектива.
Криштиану также выступал против переход французского форварда Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", но трансфер все же состоялся.
На данный момент официально неизвестно, примет ли португалец участие в сегодняшнем матче команды с "Аль-Иттихадом", но ряд источник уже сообщил, что он бойкотирует и эту встречу.