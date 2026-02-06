Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Губерниев прокомментировал бойкот Роналду в Саудовской Аравии

Спортивный комментатор и телеведущий, советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к бойкоту матчей чемпионата Саудовской Аравии со стороны Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Губерниев выразил надежду на то, что здравый смысл в этом вопросе возобладает.

"Для русского человека сейчас основное: что же там с забастовкой Криштиану Роналду, хватит ли ему после этого на еду. Мы переживаем.
Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает,
и он сможет намазать на свой хлеб дополнительный слой масла", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

Криштиану Роналду бойкотирует матчи своей команды "Аль-Наср" в знак протеста политике Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По мнению футболиста, фонд оказывает "Аль-Насру" существенно меньшую поддержку, чем принципиальным конкурентам коллектива.

Криштиану также выступал против переход французского форварда Карима Бензема из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", но трансфер все же состоялся.

На данный момент официально неизвестно, примет ли португалец участие в сегодняшнем матче команды с "Аль-Иттихадом", но ряд источник уже сообщил, что он бойкотирует и эту встречу.

