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Дидье Дешам - первый по влиятельности во французском футболе

Издание L’Equipe опубликовало свою версию тридцатки самых влиятельных людей в футболе Франции.

Первая тройка: №1 - тренер сборной Дидье Дешам, №2 - нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, №3 – тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Любопытно, что №1 прошлогоднего списка президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи опустился на 13-е место. Резко потерял влияние и Карим Бензема – рухнув с 5-го места на 20-е, а Вальбуэна вообще выпал из "обоймы", как и Мишель Платини.

Один из новичков нынешнего списка – президент "Монако"россиянин Вадим Васильев - №22, строкой ниже тренера "ПСЖ" Уная Эмери. Впервые попал в список и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и сразу на пятое место.

Советский спорт
Сегодня, 12:47
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