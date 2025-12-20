По информации источника, петербургский клуб хочет приобрести защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В летнее трансферное окно "Зенит" уже пытался оформить трансфер, но стороны не смогли договориться.
Дивеев является игроком ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с российским защитником действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока составляет 9 миллионов евро.
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Зенит" ведет переговоры с ЦСКА о переходе защитника - источник
Фото: ФК ЦСКА