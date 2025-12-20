Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

"Зенит" ведет переговоры с ЦСКА о переходе защитника - источник

"Зенит" может купить защитника ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
По информации источника, петербургский клуб хочет приобрести защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В летнее трансферное окно "Зенит" уже пытался оформить трансфер, но стороны не смогли договориться.

Дивеев является игроком ЦСКА с начала июля 2019 года. В текущем сезоне футболист провел за клуб 19 матчей и забил 3 гола. Соглашение с российским защитником действует до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 26-летнего игрока составляет 9 миллионов евро.

На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

