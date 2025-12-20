Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Дзюба - после новости о возможном 31-м голе Кержакова: готов вернуться в сборную России

Нападающий Артём Дзюба отреагировал на информацию о том, что 43-летний Александр Кержаков благодаря решению ФИФА сравнялся с ним по количеству голов за сборную России.
Фото: РПЛ
- Готов вернуться в сборную, - передаёт слова Артёма Дзюбы "РБ Спорт".

Ранее появилась информация, что ФИФА приняла решение переписать на счёт Александра Кержакова забитый мяч в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, по протоколу ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Благодаря этому 43-летний Кержаков может увеличить количество своих голов за сборную России до 31, повторив тем самым бомбардирский рекорд опередившего его в марте 2025 года Артёма Дзюбы.

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков предложил для выяснения единственного обладателя рекорда провести товарищеский матч с соперником уровня национальных команд Кубы (8:0) или Брунея (11:0), в котором 37-летний Дзюба и 43-летний Кержаков сыграли бы по одному тайму.

Главный тренер сборной России Карпин: придётся теперь следить и за Кержаковым

В РФС рассказали, что нужно сделать, чтобы Кержаков официально догнал Дзюбу в гонке бомбардиров сборной России

43-летний Кержаков - Карпину: прекрасно за собой слежу, вызывайте в сборную!

Казаков: Дзюба на первый тайм, Кержаков на второй. Было бы сильное шоу на матче с Кубой или Брунеем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится