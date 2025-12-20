Дзюба - после новости о возможном 31-м голе Кержакова: готов вернуться в сборную России

- Готов вернуться в сборную, - передаёт слова Артёма Дзюбы "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что ФИФА приняла решение переписать на счёт Александра Кержакова забитый мяч в ворота сборной Германии в товарищеском матче 2005 года, по протоколу ошибочно записанный на Андрея Аршавина. Благодаря этому 43-летний Кержаков может увеличить количество своих голов за сборную России до 31, повторив тем самым бомбардирский рекорд опередившего его в марте 2025 года Артёма Дзюбы.
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков предложил для выяснения единственного обладателя рекорда провести товарищеский матч с соперником уровня национальных команд Кубы (8:0) или Брунея (11:0), в котором 37-летний Дзюба и 43-летний Кержаков сыграли бы по одному тайму.
Фото: РПЛ