Маурисио Почеттино: сегодня "Тоттенхэм" показал, что способен на большие свершения

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Челси" (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги.



"Мы одержали великую победу, заработали важные три очка. Нам противостояла одна из лучших команд Европы, поэтому эта победа особенно ценна.



Мы проявили характер и доказали, что можем конкурировать. Теперь важно продолжать идти дальше, в футболе важно верить в успех.



Сегодня "Тоттенхэм" показал, что способен на большие свершения. Стараемся уменьшить отрыв от "Челси“, - цитирует Почеттино BBC Sport.