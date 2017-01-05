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Маурисио Почеттино: сегодня "Тоттенхэм" показал, что способен на большие свершения

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Челси" (2:0) в матче 20-го тура премьер-лиги.

"Мы одержали великую победу, заработали важные три очка. Нам противостояла одна из лучших команд Европы, поэтому эта победа особенно ценна.

Мы проявили характер и доказали, что можем конкурировать. Теперь важно продолжать идти дальше, в футболе важно верить в успех.

Сегодня "Тоттенхэм" показал, что способен на большие свершения. Стараемся уменьшить отрыв от "Челси“, - цитирует Почеттино BBC Sport.
Теги: Почеттино Тоттенхэм
Сегодня, 01:59
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