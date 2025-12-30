Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Игрок "Краснодара" может перейти в "Гремио"

Футболист "Краснодара" Виктор Са может перейти в "Гремио".
Фото: ФК "Краснодар"
По информации источника, в трансфере игрока заинтересован главный тренер бразильского клуба Луиш Каштру.

Виктор Са является игроком "Краснодара" с конца февраля 2024 года. В текущем сезоне левый вингер провел в составе команды 25 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с бразильским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 31-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

