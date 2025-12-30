Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

"Крылья Советов" интересуются игроком "Спартака" - источник

"Крылья Советов" интересуются футболистом "Спартака" Даниилом Хлусевичем.
Фото: "Чемпионат"
По информации источника, самарский клуб хочет взять футболиста в аренду до конца сезона без опции выкупа.

Даниил Хлусевич стал игроком московского "Спартака" в начале января 2022 года. В текущем сезоне за красно-белых правый защитник провел 10 матчей и забил 1 гол. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 2,8 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится