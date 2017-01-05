Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ринат Билялетдинов: нельзя осуждать Миранчука за то, что он хочет заработать больше

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном переходе полузащитника Алексея Миранчука в казанский клуб.

– Это нецелесообразно. «Локомотив» – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу.

– Да, он регулярно выходит на поле, но за 2016 год забил всего один гол. И то в последнем матче с «Тереком».

– А что если игрок уйдет, то ему сразу гарантируют 50 голов за сезон? Пусть футболист сам проанализирует ситуации, в которых не забивал голы. На моей памяти только в осенней части чемпионата Миранчук упустил три-четыре голевых момента, в которых внешне ему ничто не мешало попасть в ворота. Ты завершаешь атаки команды, и забивать должен ты, а не тренер.

– Представим, что Миранчуку предлагают зарплату больше, чем в «Локомотиве». Стоит ли менять клуб из-за этого?

– Это весомый рычаг. Сейчас многим предлагают баснословные суммы, и осуждать игроков за принятие подобных предложений нельзя. Век футболиста короток, очень короток. Никто не застрахован от травм: стоит выпасть из обоймы на какое-то время, и про игрока быстро забывают, а потом мало кто всерьез о нем вспоминает. Нельзя осуждать человека за то, что он хочет заработать больше.

– Вам не кажется, что молодых игроков зачастую подталкивают к смене клуба агенты?

– Не без этого. Но это давно не секрет, ведь подобной политике уже больше десяти лет: вброс информации, геометрические круги и эллипсы давно используются не только у нас. И я не вижу в этом ничего сверхъестественного.

СЭ
Теги: Локомотив Миранчук Билялетдинов Р.
Сегодня, 08:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.