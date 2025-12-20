- Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удаётся за собой следить все эти 8,5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной! - передаёт слова Кержакова Sport24.
Ранее наставник сборной России Валерий Карпин в своём официальном телеграм-канале написал, что теперь ему придётся следить и за Александром Кержаковым. Эти слова были реакцией на информацию о том, что забитый мяч Андрея Аршавина в товарищеском матче Германия - Россия 2005 года может быть официально переписан на Кержакова, после чего экс-нападающий с 31 голом за национальную команду догонит по этому показателю бомбардира-рекордсмена Артёма Дзюбу.
Главный тренер сборной России Карпин: придётся теперь следить и за Кержаковым
В РФС рассказали, что нужно сделать, чтобы Кержаков официально догнал Дзюбу в гонке бомбардиров сборной России
43-летний Кержаков - Карпину: прекрасно за собой слежу, вызывайте в сборную!
Экс-форвард сборной России Александр Кержаков отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о необходимости следить за ним после новости о виртуальном 31-м голе.
Фото: ФК "Пари НН"