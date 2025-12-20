Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
Челси2 тайм
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
Сельта1 тайм
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

43-летний Кержаков - Карпину: прекрасно за собой слежу, вызывайте в сборную!

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина о необходимости следить за ним после новости о виртуальном 31-м голе.
Фото: ФК "Пари НН"
- Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удаётся за собой следить все эти 8,5 лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы сборной! - передаёт слова Кержакова Sport24.

Ранее наставник сборной России Валерий Карпин в своём официальном телеграм-канале написал, что теперь ему придётся следить и за Александром Кержаковым. Эти слова были реакцией на информацию о том, что забитый мяч Андрея Аршавина в товарищеском матче Германия - Россия 2005 года может быть официально переписан на Кержакова, после чего экс-нападающий с 31 голом за национальную команду догонит по этому показателю бомбардира-рекордсмена Артёма Дзюбу.

Главный тренер сборной России Карпин: придётся теперь следить и за Кержаковым

В РФС рассказали, что нужно сделать, чтобы Кержаков официально догнал Дзюбу в гонке бомбардиров сборной России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится