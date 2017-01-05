Сборная Ганы опубликовала состав на Кубок Африки

Федерации футбола Ганы опубликовала окончательный состав на Кубок африканских наций-2017. В него не попали игроки из РФПЛ, так как Джонатан Менс перешел из "Анжи" в "Коламбус Крю".



Вратари: Брима ("Кордова", Испания), Дауда ("Эньимба"), Офори ("Олл Старз");



защитники: Аффул ("Коламбус Крю", MLS), Ядом ("Барнсли", Англия), Рахман ("Шальке", Германия), Ачеампонг ("Андерлехт", Бельгия), Бойе ("Сивваспор", Турция), Менса ("Коламбус Крю", MLS), Амарти ("Лестер", Англия), Гьима ("Орландо Пайрэтс", MLS);



полузащитники: Агьеманг-Баду ("Удинезе", Италия), Акуа ("Торино", Италия), Парти ("Атлетико", Испания), Вакасо ("Панатинаикос", Греция), Атсу ("Ньюкасл", Англия), Офори (АИК, Швеция), Тетте ("Лиферинг", Австрия);



нападающие: А. Гьян ("Аль-Ахли", ОАЭ), Дж. Айю ("Астон Вилла", Англия), А. Айю ("Вест Хэм", Англия), Ассифуа ("Сьон", Швейцария), Текпети ("Шальке", Германия).