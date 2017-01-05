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Агент: Ломбертсом интересуются клубы из Италии, Англии, Германии и США

К защитнику "Зенита" Николасу Ломбертсу проявляют интерес клубы из Италии, Англии, Германии и США, однако официальных предложений игрок не получал.

"Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс. Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Италии, Англии, Германии и США.

В любом случае, у игрока действующий контракт с "Зенитом" до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках.

Ломбертс - профессионал, он счастлив в "Зените". Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из "Зенита" или останется", - приводит слова агента футболиста Сантуша Верхлуста ТАСС.
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 13:58
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№1 Написал: йцукенгшщзхъ Балаково (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
АГЕНТ: ЛОМБЕРТСОМ ИНТЕРЕСУЮТСЯ КЛУБЫ ИЗ ИТАЛИИ, АНГЛИИ, ГЕРМАНИИ И США

А также Антарктиды, Индонезии, Мозамбика и Папуа Новой Гвинеи, где предлагают контракт на условиях, от которых невозможно отказаться
Регистрация: 7.06.2016
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