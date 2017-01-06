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СМИ: Александр Самедов доплатит один миллион евро, чтобы перейти в "Спартак"

Полузащитник "Локомотива" Александр Самедов может стать игроком "Спартака" уже сегодня, передают "Известия".

"В пятницу Александр Самедов и его представители должны встретиться с руководством "Локомотива". В ходе переговоров стороны должны будут уладить все вопросы о переходе игрока в стан "Спартака".

Как ожидается, железнодорожники снизят цену на футболиста до 4 миллионов евро. При этом 1 миллион евро из этой суммы выплатит лично Самедов, еще 3 миллиона евро оплатит "Спартак", - сообщил источник из окружения футболиста сборной России.
Теги: Самедов Спартак Локомотив
Сегодня, 14:29
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№31 Написал: nedva Russia (Сегодня, 15:35) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самедов, Шишкин.. Кто следующий? Сдаётся мне, что Семина к лету в Локо уже не будет. Печально, но время его уже прошло.
Регистрация: 23.11.2009
№30 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:34) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: MSergio
Так вот почему в СпаМ не идут хорошие игроки!
Вход - миллион евро.

Вспомни, как Парашавин платил за переход в АПЛ.
Господи, какие же там реально убогие болельщики! Место, видимо, такое...


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:32) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: MSergio
А они жадные и бедные.

и это правда...
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: AVG Россия (Сегодня, 15:29) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MSergio
Так вот почему в СпаМ не идут хорошие игроки! scream
Вход - миллион евро.

Наоборот . В Спартак рвутся так , что готовы свои платить. В Зенит же идут , чтобы навариться побольше и свалить в Китай.
Регистрация: 18.11.2016
№27 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:25) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SPV
Чего тут мечтать??? все стороны заинтересованны в переходе и потому конечно же договорятся, перед сборами все утрясут.


Дорогой мой это официальная информация.!? Это информация газеты "Известия" а она может писать все что угодно. Сегодня какое число 6 января все москали на отдыхах ну вот как они могут решать этот вопрос. К тому же газетную утку подконтрольную Федуну контролирует только Федун. Ау проснулся после похмелья. вот вы опят уралками загубите переход "Даже деньги тишины требует".
Регистрация: 18.03.2012
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:23) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Будет очень стараться. Он точно понимает, что итальянец на халяву в состав никого ставить не будет, значит он будет рвать и метать, доказывая свою состоятельность.

Месяца хватит, полтора??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 15:21) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kpa6
давай скорее уже..а то пугает перспектива, что останется в команде)))и шишкина ещё за пару-тройку лямов прихватите

А че вы паровозы ополчились на самеда?он же тащит вас не первый сезон?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№24 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:19) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: spartak-higway
Согласен,человек уже больше месяца в подвешенном состоянии

Да ну нах. Если бы Самедову не дали бы каких либо гарантий, то никто не начинал бы всю эту бодягу с отступными.И он никогда не залупнулся бы под конец карьеры где он зарабатывает деньги. Да и поляну накрыл в ресторане корешам своим, проставился так сказать за отъезд.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№23 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Итогом переговоров - какая-то несусветная глупость обеих сторон...

+++
Согласен,человек уже больше месяца в подвешенном состоянии


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№22 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: SuperStar
.а потом в

А потом ему станет 34 и на пенсию.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№21 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:06) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: SuperStar
на наигранном в локо.а потом в спартаке

Торбинского убили? Который еще пионером в одиночку волок весь Черчесовский Спартак. Молчи, небого, пока я прочих не вспомнил! Сычев - фамилия знакома? Шишка тоже не всегда говном был


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Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№20 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 15:04) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Итогом переговоров - какая-то несусветная глупость обеих сторон...
Регистрация: 24.09.2013
№19 Написал: SuperStar (Сегодня, 15:04) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: maradona72
Цитата: ajax101
Сильный ход Самедова!
Кто прав время покажет.

Этот сезон и следующий он отыграет нормально.
Будет очень стараться. Он точно понимает, что итальянец на халяву в состав никого ставить не будет, значит он будет рвать и метать, доказывая свою состоятельность.

на наигранном в локо.а потом в спартаке испортиться как и другие до него
Регистрация: 28.07.2016
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mikelo73
мЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО,

Чего тут мечтать??? все стороны заинтересованны в переходе и потому конечно же договорятся, перед сборами все утрясут.
Регистрация: 2.02.2012
№17 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 15:03) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Саня!Давай домой!А куда ему деваться, если не в Спартак?
Федун конечно жмот,мог бы полностью выкупить контракт


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№16 Написал: Wonderland (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Чесайнаг
Некрасиво Локо с ним поступает

Да нихрена мы о деталях перехода не знаем. Но судя по тому, что Шпалыч возбудился... Что-то там не так, ну что он, просто на ровном месте порешал - "Самед, зараза, ты вот у нас игрок системообразующий, сборник, решающие мячи забиваешь - а ну геть в дубль!"
Что-то там не то. Правда вот именно - нахрен он нам реально так нужен, чтоб к примеру неофициальные переговоры вести, портя репутацию клуба... Тоже бред какой-то. Вот и говорю - мутная история это.
И даже 4 ляма за него - охренеть как много. И еще - контракт у него ЕСТЬ, деньги тоже. Чего уйти хочет? Сиди себе хоть в дубле, хоть на лавке - деньги капают. Посмотрите например на Малофеева.


--------------------
Какой мохнатый шмЭл не любит цыганскую дочь?
Регистрация: 8.05.2016
№15 Написал: скальп (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: kpa6
давай скорее уже..а то пугает перспектива, что останется в команде)))и шишкина ещё за пару-тройку лямов прихватите

за Шишкина вам доплатой в лям не отделаться))))
Регистрация: 24.12.2016
№14 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 15:00) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Газета "Известия" живет на деньги Лукойла . там будут писать все что угодно Федуну, у которого Жаба давит.
Регистрация: 18.03.2012
№13 Написал: MSergio СПб (Сегодня, 14:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
куяссе взносы у Федуна

Так вот почему в СпаМ не идут хорошие игроки! scream
Вход - миллион евро. А они жадные и бедные. rage
Один Самедов филантроп. smile


--------------------
Все величайшие достижения государства Российского пришлись на то время,
когда столицей его был Санкт-Петербург
Регистрация: 1.11.2009
№12 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:57) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: ajax101
Сильный ход Самедова!
Кто прав время покажет.

Этот сезон и следующий он отыграет нормально.
Будет очень стараться. Он точно понимает, что итальянец на халяву в состав никого ставить не будет, значит он будет рвать и метать, доказывая свою состоятельность.


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№11 Написал: скальп (Сегодня, 14:54) #
  • +4
  •  (10)

а что так депо у нас возбудилось?))
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:54) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
купить заветный ромбик за 1 миллион евро - это поступок
Регистрация: 29.10.2010
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 14:51) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Сильный ход Самедова!
Кто прав время покажет.
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 14:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
мЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО, до коли СМИ решают переходы игроков.
Регистрация: 18.03.2012
№7 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (9)

Некрасиво Локо с ним поступает,хотя не могу понять - зачем он нужен Спартаку и почему Локо так попросту его решило отпустить?В нынешнем Локо не вижу игрока полезнее и ценнее,чем он.Подозреваю Семин таким образом решил самому решать:кому быть лидером команды,может и прав - время покажет.А не получится у него,если вдруг - Самедова точно припомнят ему
Регистрация: 23.09.2016
№6 Написал: UncleFit (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (10)

А сколько доброго сделал Самедов для Локо.Это насколько же большое у него желание играть в Спартаке!Добро пожаловать домой!
Регистрация: 30.10.2016
№5 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 14:43) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
давай скорее уже..а то пугает перспектива, что останется в команде)))и шишкина ещё за пару-тройку лямов прихватите
Регистрация: 12.09.2011
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 14:41) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
как рвется в спартак, оно и понятно, на стадионе в тушино скамейка запасных удобнее.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:36) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
куяссе взносы у Федуна


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:31) #
  • -2
  •  (14)

Доплатит конечно не сам, а Федун.
Но этот Самедов будет землю грызть в матче с локо.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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