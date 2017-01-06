"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" следят за Маноласом

"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Sky Sport Italia.



Летом "ириски" пробовали купить Калиду Кулибали у "Наполи", однако это успехом не увенчалось. Теперь ливерпульцы нацелились на другого игрока из Серии А, причем в сделку они готовы включить права на Херарда Делофеу, которым интересуется "Рома".



Отмечается, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы готовы прямо сейчас выложить за 25-летнего грека 32,5 миллиона фунтов стерлингов.