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"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" следят за Маноласом

"Эвертон" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Костаса Маноласа, сообщает Sky Sport Italia.

Летом "ириски" пробовали купить Калиду Кулибали у "Наполи", однако это успехом не увенчалось. Теперь ливерпульцы нацелились на другого игрока из Серии А, причем в сделку они готовы включить права на Херарда Делофеу, которым интересуется "Рома".

Отмечается, что игроком также интересуется "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы готовы прямо сейчас выложить за 25-летнего грека 32,5 миллиона фунтов стерлингов.
Теги: Манолас Рома Эвертон Манчестер Юнайтед Трансферы
Вчера, 23:32
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