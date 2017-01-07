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Хосеп Гвардиола: этот результат придаст уверенности моим игрокам

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал мысли по поводу разгрома "Вест Хэма" (5:0) в рамках 1/32 финала Кубка Англии.

"Победа на выезде всегда очень важна. Игры не была простой, но результат придаст уверенности моим игрокам. Они должны знать, что могут противостоять любому сопернику.

Мы лучше контролировали мяч, чем в наших последних играх. Удалось добавить в этом плане. Мы создали много моментов и практически не дали шансов сопернику", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 02:59
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